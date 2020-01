Ruszyło nowe wydarzenie w Rainbow Six: Siege z darmowym dostępem do wszystkich operatorów

News

Maria Wawrzyniak ,

Road to the S.I. 2020 to tegoroczna edycja wydarzenia, które przypomina o nadchodzących mistrzostwach świata w grze Rainbow Six: Siege.

Firma Ubisoft postanowiła wypromować zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w grze Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, czyli Six Invitational 2020, poprzez wypuszczenie nowego wydarzenia pod tytułem Road to the S.I. 2020. Z tej okazji więc zainteresowani gracze do 16 lutego w każdy weekend (od czwartku do niedzieli) będą mogli sprawdzić w walce na wielkim Stadionie w trybie Bomby – rozgrywka, mimo że nie będzie toczyć się w wariancie rankingowym, będzie korzystać z jego zasad. Największą atrakcją będzie jednak darmowy dostęp do każdego z 52 dostępnych operatorów, nawet w przypadku nieodblokowania ich w grze.

https://youtu.be/2jPop_0hZCs

Oprócz tego przygotowano specjalną przepustkę zawierającą dwie ścieżki postępów: darmową oraz płatną. Obie zostaną podzielone na 35 poziomów i umożliwią zdobycie łącznie 50 unikalnych przedmiotów. W przypadku wersji płatnej zainteresowani będą musieli wydać 1200 kredytów R6, otrzymując dodatkowo skórkę Jasność dla Sledge’a. Zaznaczamy również, że 30 procent przychodów z wydarzenia zostanie przeznaczone na zwiększenie puli nagród mistrzostw Six Invitational 2020.

Przypomnijmy, że Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege zadebiutowało 1 grudnia 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

