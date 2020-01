Nowa obudowa od Thermaltake inspirowana sportowymi autami

Tech

Paweł Rudy

Thermaltake i RGB to już dawno zawiązany mariaż, do którego w nowej Level 20 RS ARGB dodano jeszcze motoryzację! Czy ten trend stanie się za jakiś czas standardem?

Thermaltake Level 20 RS ARGB to konstrukcja typu mid-tower, którą w standardzie wyposażono w dwa wentylatory 200 mm na froncie i jeden 120 mm na tyle. Oczywiście wszystkie z ARGB, jak sama nazwa budy wskazuje.



Maksymalnie można zainstalować do trzech wentylatorów 140 mm na froncie i do trzech wentylatorów 120 mm oraz jednego 200 mm na topie.

Górny panel został trochę podniesiony, co pozwoliło na skrzętne ukrycie portów na jego boku. Oprócz tego na froncie zaimplementowano podświetlony pas RGB, który przypomina trochę tylne światła sportowego samochodu.

Przedni panel ma tym razem aż trzy stopnie filtracji, a dwa wsporniki utrzymujące go na miejscu wysunięto trochę do przodu. Dzięki temu powietrze łatwiej wejdzie do obudowy, co odbije się pozytywnie na temperaturach podzespołów.



Obudowa Thermaltake Level 20 RS ARGB ma oprócz tego dwa szklane panele boczne i akrylowe okienko w piwnicy, które ujawni model zasilacza. Całą pokrywę dla przestrzeni zasilacza można też zdemontować, w końcu ta buda z otwartymi rękami przyjmie wszelkie projekty Custom LC.



Rotacyjne sloty PCI-E i możliwość wertykalnego montażu karty graficznej utwierdzają mnie jeszcze bardziej w tym przekonaniu. Dodatkowo na tyle jest sporo miejsca na zarządzanie kablami, a kompatybilność z chłodnicami sięga 360 mm.



Jeżeli celujesz w chłodzenie powietrzne i standardowy build też się nie zawiedziesz. Maksymalna wysokość wieży to 172 mm, a sama obudowa mieści w sobie standard ATX.

Przy dyskach też nie ma tragedii, choć dla fanów HDD szykuje się rozczarowanie, bo konfiguracja wygląda następująco:

• 2.5” x 2 lub 3.5”x 2 (HDD Rack)

• 2.5”x 1 (HDD Bracket); 2.5” x 2 lub 3.5” x 1 (HDD Bracket)

Thermaltake Level 20 RS ARGB – czy to będzie dobra buda?

Thermaltake Level 20 RS ARGB na rynku pojawi się w cene 149,99 USD, więc zetrze się z konstrukcjami pokroju LIAN LI O11 Dynamic czy Corsair Crystal Series 280X RGB. Wydaje mi się, że ma przy tym spore szanse na sukces, bo jej stylistyka jest znacznie inna od tej serwowanej u bezpośrednich konkurentów.

A Wy? Co myślicie o obudowach PC nawiązujących do samochodów?