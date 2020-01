Horror Moons of Madness trafi na konsole z opóźnieniem

News

Kiepska wiadomość dla wszystkich, którzy oczekują na konsolowe wydanie debiutanckiej gry od studia Rock Pocket Games – pierwszoosobowego horroru w klimatach science fiction zatytułowanego Moons of Madness. W najnowszym komunikacie na Twitterze ekipa ogłosiła z ciężkim sercem, że wyznaczona na 21 stycznia premiera na PlayStation 4 i Xboksie One jest już nieaktualna. Nowy termin debiutu wskazano na 24 marca dla obu urządzeń, a czas, który udało się zyskać, twórcy poświęcą na optymalizację konsolowego buildu.



Moons of Madness to horror psychologiczny, który nawiązuje pośrednio do prozy H.P. Lovecrafta. Podczas zabawy wyruszamy na Marsa, gdzie zakładamy pierwszą placówkę badawczą, ale – jak łatwo się domyślić – nie wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Do głosu dochodzą siły z innego wymiaru, a nasz protagonista powoli popada w szaleństwo.

Moons of Madness ukazało się w październiku na PC i zebrało całkiem niezłe recenzje.

https://www.youtube.com/watch?v=YkhrCJF8Y4s

