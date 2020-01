DualShock 5 kompatybilny z PS4 - informacja z oficjalnej francuskiej strony PlayStation

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Na ten moment konsola nowej generacji od Sony pozostaje jedynie tajemnicą. Oprócz logo i paru nieszczególnie istotnych detali, nie wiemy o sprzęcie praktycznie niczego – wychodzi jednak na to, że właśnie na horyzoncie pojawiła się nowa informacja, chociaż sprawa jest tutaj nieco skomplikowana. Na oficjalnej stronie PlayStation pojawiła się (via Segment Next) bowiem wzmianka o tym, że pad z oznaczeniem DS 5 (co prawie na pewno oznacza DualShocka 5) będzie pozwalać na grę na konsoli obecnej generacji PlayStation 4. Co jednak ciekawe, informacja pojawia się po włączeniu francuskiej wersji językowej, a w wersji angielskiej nie ma o tym ani słowa. Pomimo tego, że w obu przypadkach podana data artykułu jest ta sama – 19 stycznia 2017 roku. Czyli całkiem dawno.

Pogłoska pojawiła się pod koniec ubiegłego roku w serwisie Respawn First. Być może jest to najzwyklejszy w świecie błąd – pozostaje więc zastanawiać się, czy jeżeli DualShock 5 byłby rzeczywiście kompatybilny z konsolą obecnej generacji, to DualShock 4 być może sprawnie działałby w parze z PlayStation 5, choć nie wydaje się to bardzo prawdopodobne, gdy weźmiemy pod uwagę kwestię czysto biznesową. Co o tym myślicie?

