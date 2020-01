Zwiastun 6. sezonu rozgrywek w PUBG i nowa mapa Karakin

News

Maria Wawrzyniak ,

W sieci pojawił się zwiastun szóstego sezonu PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, który oferuje również pierwsze dokładniejsze spojrzenie na jedną z największych atrakcji, które niedługo wylądują w grze, czyli nową mapę przeznaczoną dla maksymalnie 64 graczy o nazwie Karakin. Całość możecie oczywiście obejrzeć poniżej. Nowa mapa utrzymana została w bliskowschodnich klimatach – jest to wyspa o rozmiarze około czterech kilometrów kwadratowych, która dawniej stanowiła kryjówkę dla przemytników. Mamy sporo mniejszych i większych wzniesień czy różnych budynków, z czego w grze pojawi się również możliwość niszczenia tych ostatnich. Twórcy ogłosili także, iż razem z premierą Karakina z rotacji rankingowej zniknie Vikendi, aczkolwiek tylko na pewien czas.

https://youtu.be/fuBajsiGVXE

Prócz mapy w PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS pojawią się także nowe bronie, elementy kosmetyczne oraz ekwipunek. Szósty sezon wystartuje 22 stycznia i potrwa dokładnie 12 tygodni, do 15 kwietnia (PC). Na konsolach będzie to okres od 30 stycznia do 21 kwietnia. Począwszy od dnia startu gracze będą mogli zakupić specjalne Przepustki Survivalowe, które zaoferują dodatkowe misje oraz unikalne wyzwania na czas trwania wydarzenia. Więcej szczegółów znajdziecie również na oficjalnej stronie.

