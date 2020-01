Znamy już nazwę Dużego Navi dzięki AFOX i EEC!

Tech

Paweł Rudy ,

AMD już ostatnio zapowiadało ustami swojego CEO, dr. Lisy Su, pojawienie się kart graficznych z wysokiego segmentu wydajnościowego, opartych o 7-nanometrowy proces produkcyjny. Teraz mamy pierwsze informacje odnoszące się do nazewnictwa, co składnia do przekonania, że nowe grafiki są już stosunkowo niedaleką przyszłością.

Z perspektywy graczy to bardzo dobra informacja, bo pojawienie się droższych kart graficznych od AMD obniży też siłą rzeczy ceny średniaków, które na naszym rynku sprzedają się najlepiej. Myślę, że na mapie Europy w kwaterze głównej AMD na miejscu Polski jest umieszczony Ryzen 5 i RX 570, bo to właśnie tego sprzętu szło i idzie u nas najwięcej. Teraz będzie to zapewne RX 5600XT, o ile ceny dopiszą.

Nie zapędzałbym się jednak tak daleko z pewnością co do nazewnictwa, bo producenci często rejestrują nazwy na wyrost, żeby być gotowym na przyszły rok. Taki ruch wykonało Sapphire, które dopisało trochę więcej rekordów, ale zrobiło to też znacznie wcześniej.

AFOX w swoim dokumencie pominął parę nazw zaserwowanych wcześniej przez Sapphire, co daje nadzieje na to, że dokładnie już wiedzą co się pojawi i nie muszą obstalowywać dodatkowych.

A Wy? Co myślicie o nowych Navi? Czy AMD zdąży z premierą przed RTX’ami 3000 wykonanymi w 7-nanometrach?