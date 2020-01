Europejski konkurs cosplay League of Legends

News

Maria Wawrzyniak ,

Riot Games, czyli producent oraz wydawca popularnej gry MOBA League of Legends poinformował dziś o starcie Europejskiego Konkursu Cosplay League of Legends z pulą nagród w wysokości 2500 Euro. Konkurs przeprowadzony zostanie we współpracy z firmą Gry-online.pl. To wyjątkowe wydarzenie będzie również swego rodzaju zwieńczeniem obchodów 10-lecia gry w Polsce, dlatego zostało przygotowane szczególnie z myślą o polskiej społeczności League of Legends. Preselekcja już wystartowała i potrwa do 31 marca bieżącego roku. Finał konkursu, do którego zakwalifikowane zostanie łącznie 16 osób, odbędzie się podczas tegorocznego Pyrkonu w dniach od 8 do 10 maja. Relację z całej imprezy będzie można śledzić na żywo na polskim kanale League of Legends na YouTubie.

Przypomnijmy, że firma Riot Games została założona w 2006 roku w celu tworzenia, wydawania i wspierania gier, które najbardziej koncentrują się na potrzebach graczy. W 2009 roku zadebiutował projekt League of Legends, który zyskał uznanie na całym świecie. League wciąż jest najczęściej rozgrywaną grą komputerową na komputery PC na świecie i kluczowym mechanizmem napędzającym dynamiczny rozwój e-sportu.

