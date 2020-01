Ubisoft zapowiedziało Might & Magic: Chess Royale, czyli sieciowego auto battlera z elementami battle royale

News

Maria Wawrzyniak ,

Ubisoft postanowił włączyć się do gry i stworzyć swoją wersję konkurencji dla gier z gatunku auto battler, wśród których obecnie króluje głównie Teamfight Tactics oraz Dota Underlords. Tak oto firma zapowiedziała Might & Magic: Chess Royale, czyli połączenie wspomnianej strategii typu auto battler z elementami gatunku battle royale. Choć o projekcie niektórzy mogą już od jakiegoś czasu wiedzieć, zaskakującą informacją okazała się ogłoszona data premiery – produkcja zadebiutuje 30 stycznia bieżącego roku na komputerach osobistych i urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. W przypadku pierwszej platformy sprzętowej na ten moment potwierdzono jedynie edycję na Uplay. Wiemy również, że będzie to gra oparta na modelu darmowym z mikropłatnościami. Produkcja została osadzona w znanym uniwersum fantasty – w tym przypadku mowa jednak o najnowszej odsłonie marki Might & Magic.

Zgodnie z koncepcją battle royale, w meczach weźmie tutaj udział okrągła setka graczy i zabawa będzie toczyć się w pojedynkach jeden na jednego tak długo, aż przy życiu pozostanie tylko zwycięzca. Mecze mają trwać około dziesięciu minut. Podczas zabawy wystawieni przez nas zawodnicy będą oczywiście toczyć bitwy automatycznie, a o naszej wygranej zadecyduje staranny dobór bohaterów i ich rozmieszczenie. Autorzy obiecali także stworzenie systemu rozwoju, który pozwoli nam awansować na wyższe poziomy, razem z zaawansowanymi opcjami społecznościowymi.

