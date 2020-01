Tak wygląda świat Harry'ego Pottera odtworzony w Minecrafcie

News

Poznajcie Minecraft: School of Witchcraft and Wizardry, czyli fanowski projekt grupy The Floo Network, której członkowie zajmują się tworzeniem najróżniejszych modyfikacji. Ta, o której chcemy Wam powiedzieć dzisiaj, bardzo wiernie odwzorowuje świat znany z serii książek Harry Potter i pozwala eksplorować legendarny Hogwart oraz inne lokacje – w tym na przykład londyńską stację kolejową King’s Cross. A jakby tego było mało, twórcy postanowili naprawdę się postarać i zadbać również o szczegóły, dodając do Minecraftowej modyfikacji przeróżne postacie niezależne, potwory, a nawet misje czy wyzwania. Do tego podczas rozgrywki można korzystać z czarów, które z kolei są już dostępne w Minecrafcie od dawna dzięki innym modyfikacjom. Minecraft: School of Witchcraft and Wizardry nie jest na ten moment dostępne publicznie – twórcy udostępniają modyfikację jedynie wspierającym ich użytkownikom w serwisie Patreon.

