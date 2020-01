Awesome Games Done Quick z rekordową zbiórką funduszy – ponad 3 miliony dolarów na walkę z nowotworami

News

LM ,

Podczas tegorocznej edycji speedrunnerzy próbowali swoich sił m.in. z Control, Devil May Cry 5, Sekiro i The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Tegoroczna edycja dedykowanego fanom speedrunningu wydarzenia Awesome Games Done Quick już za nami, więc czas na garść podsumowań. Okazuje się, że organizatorom wydarzenia udało się w tym roku zebrać rekordową sumkę – 3,1 miliona dolarów, które zostaną oczywiście przekazane na konto fundacji zajmującej się wczesnym wykrywaniem i zapobieganiem nowotworów.



Co do wyczynów speedrunnerów – na liście kilkudziesięciu gier ujętych w harmonogramie wydarzenia obok klasyków znalazły się także takie produkcje jak Control, Devil May Cry 5, Sekiro i The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Czy udało się je ukończyć błyskawicznie? A jakże. Każdy z wyczynów oczywiście wymagał doskonałej znajomości tytułów, głównie pod kątem rozmaitych błędów, które można było wykorzystać dla przeskakiwania kolejnych etapów. W przypadku klasyków większość furtek jest doskonale znana, a uczestnicy rywalizują jedynie o osiągnięcie jak najlepszego wyniku.



Poniżej krótkie nagranie z AGDQ 2020, a za rok możemy spodziewać się kolejnej edycji, podczas której na tapet trafią tegoroczne hity.

https://www.twitch.tv/videos/533706108

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.