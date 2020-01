Twórcy Call of Duty: Modern Warfare pracują nad trybem Gunfight 3v3

News

Maria Wawrzyniak ,

Dwa dni temu na oficjalnej stronie firmy Infinity Ward pojawił się wpis, w którym ekipa poinformowała o pracach nad wyczekiwanym przez wielu graczy trybem Gunfight 3v3 w Call of Duty: Modern Warfare. Poza tym, że twórcy obiecują wprowadzenie nowych aktualizacji w ciągu najbliższych kilku tygodni, dowiedzieliśmy się również, że oprócz wspomnianego trybu cały czas trwają prace nad takimi problemami, jak kolizje w kontenerach ładunkowych, wypadanie poza mapę na Ground War czy niepoprawne odblokowywanie platynowych skórek. Do tego wszystkiego udostępniono tablicę Trello, gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat rozwoju gry i planów. Na koniec podziękowano za cierpliwość i wsparcie ze strony społeczności.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry oraz do recenzji.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis