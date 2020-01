Wyprzedaż w sklepie CD Projekt RED - wiedźmińskie gadżety w dobrej cenie!

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli należysz do grona fanów Wiedźmina, koniecznie zajrzyj do sklepu CD Projekt RED, gdzie aktualnie trwa wyprzedaż na najróżniejsze gadżety.

W sklepie firmy CD Projekt RED trwa właśnie wyprzedaż na produkty związane z grą Wiedźmin 3: Dziki Gon – jeżeli więc należysz do grona fanów tego uniwersum, koniecznie sprawdź ofertę dostępną na stronie sklepu. Styczniowa wyprzedaż na wybrane produkty potrwa do 14 stycznia. W ofercie znajdziecie między innymi różne koszulki czy bluzy, a nawet maskotkę trolla! Ponadto znajdziecie torby na ramię, gwintowy worek na plecy oraz smycze. Do zgarnięcia jest także sporo akcesoriów, takich, jak etui na telefon, naklejki na laptopa czy kubek podróżny. Krótko mówiąc, jest w czym wybierać! Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych pod ten adres.

