The Last of Us grą dekady według użytkowników Metacritic, Wiedźmin 3 na podium

Serwis Metacritic opublikował wyniki plebiscytu na najlepsze gry minionej już dekady. Okazuje się, że największą przychylność graczy zaskarbiła sobie wydana w 2013 roku na konsolach PlayStation 3 produkcja studia Naughty Dog, którą później zremasterowano na potrzeby PlayStation 4, czyli The Last of Us. Przygody Ellie i Joela rozłożyły na łopatki konkurencję, a każdy, kto miał okazję ograć tytuł, raczej nie odmówi produkcji miejsca na podium. Co ważne, plebiscyt wyłonił 10 najlepszych tytułów z lat 2010 – 2019, którą możecie znaleźć poniżej. Nie zabrakło tu rodzimego akcentu, ale też wyraźnie rzuca się w oczy absencja produkcji Microsoftu.

Tymczasem dajcie znać, która gra z minionej dekady najbardziej spodobała się Wam. W moim rankingu wygrywa Bloodborne, zdecydowanie.

The Last of Us | The Last of Us Remastered; The Legend of Zelda: Breath of the Wild; The Witcher 3: Wild Hunt; Red Dead Redemption 2; Mass Effect 2; Bloodborne; The Elder Scrolls V: Skyrim; God of War; Grand Theft Auto V; Dark Souls.

