Rok 2019 był najlepszym rokiem dla Pokemon GO w historii

News

Maria Wawrzyniak ,

Pokemon GO zadebiutowało w 2016 roku, by zaraz po swoim debiucie stać się jedną z najgłośniejszych premier na rynku mobilnym. Świat oszalał na punkcie gry, jednak po kilku miesiącach jej popularność zaczęła spadać – nawet to jednak nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z fenomenem. Co ciekawe, według grupy analitycznej Sensor Tower w zeszłym roku Pokemon GO zarobiło aż 894 miliony dolarów. To oznacza, że 2019 rok był najlepszym w historii produkcji – lepszym nawet od 2016, kiedy po swoim debiucie gra wypracowała 832 miliony.

Najgorszym rokiem dla Pokemon GO był z kolei rok 2017, aczkolwiek nawet wtedy grze udało się zarobić 589 milionów dolarów, by w kolejnych dwunastu miesiącach ponownie wznieść się na wyżyny. Ze wspomnianych 894 milionów dolarów przychodu aż 38% przypadło na Stany Zjednoczone, 32% na Japonię i 6% na Niemcy. Większość zarobków, bo aż 54% pochodziło natomiast z wersji na Androida. Łącznie Pokemon GO zarobiło już ponad 3,1 miliarda dolarów, będąc w teorii produkcją darmową z mikropłatnościami. Nieźle?

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis