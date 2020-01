The Surge 2: Kraken – pierwszy fabularny dodatek do gry z datą premiery

News

Focus Home Interactive i Deck13 zapowiedziały pierwsze fabularne rozszerzenie do wydanego we wrześniu ubiegłego roku RPG akcji zatytułowanego The Surge 2. DLC Kraken to zupełnie nowy rozdział opowieści, który przeniesie nas na stary lotniskowiec VBS Krakow, który słynie jako schronienie dla bogatych i wpływowych person Jericho. Obok wątków fabularnych otrzymamy do dyspozycji także całą stertę nowego wyposażenia, a na naszej drodze staną nowi przeciwnicy i bossowie. Osobiście mam nadzieję, że tym ostatnim poświęcono znacznie więcej czasu i na fanów tytułu czeka co najmniej jedna zapadająca w pamięć potyczka z technologiczną abominacją. O tym przekonamy się już niebawem – DLC Kraken ukaże się na PC, PlayStation 4 i Xboksie One już 16 stycznia.



The Surge 2 zadebiutowało we wrześniu minionego roku jako kontynuacja udanego RPG akcji w formule souslike z 2017 roku. Tytuł spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno mediów, jak i graczy, ale nie wszystkie decyzje twórców przypadły odbiorcom do gustu. Więcej o grze dowiecie się z naszej recenzji premierowej wersji The Surge 2.

https://www.youtube.com/watch?v=JMgYMQQY51E

