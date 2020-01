PlatinumGames szykuje ważną zapowiedź dla fanów NieR: Gestalt i NieR: Automata

News

Już za kilka miesięcy zarówno studio PlatinumGames, jak i fani cyklu będą świętować 10 lat od premiery pierwszej gry z serii NieR – Gestalt. Okazuje się, że na tę specjalną okazję twórcy szykują niezwykle istotne ogłoszenie związane z marką. Takie obietnice złożył w rozmowie z redakcją Famitsu jeden z producentów NieR Automata, Yosuke Saito. W charakterystyczny dla retoryki studia sposób ujawnił, że obchody 10 rocznicy debiutu zostaną uczczone „tym tamtym i niezapowiedzianym projektem”. Co kryje się za tymi sformułowaniami? Tego dowiemy się najpóźniej w kwietniu, gdyż wtedy przypadnie równe 10 lat od debiutu pierwszej odsłony. Remake lub remaster? A może kontynuacja Automaty? Pozostaje nam jedynie uzbroić się w cierpliwość.



Przy okazji warto wspomnieć, że w ubiegłym miesiącu w sieci wystartowała specjalna strona internetowa poświęcona obchodom pierwszej dekady NieR, ale na tę chwilę nie znajdziemy na niej jeszcze żadnych konkretów. Równie interesujący jest także fakt, że niedawno Square Enix ponownie zarejestrowało znak towarowy NieR, więc nadejście kolejnej produkcji jest niemal pewne.



NieR Gestalt ukazało się w kwietniu 2010 roku na PlayStation 3 i Xboksie 360. W 2017 roku na rynek trafiła NieR: Automata, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem graczy, mediów, a także sukcesem komercyjnym. Cóż, czekamy na konkrety, a tymczasem dajcie znać, co ucieszyłoby Was najbardziej.

