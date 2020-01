Wolfenstein: Youngblood otrzymało obiecane wsparcie dla Nvidia RTX

News

LM ,

Nvidia i studio Machine Games wywiązały się z przedpremierowych obietnic dotyczących wsparcia dla technologii Nvidia RTX w najnowszej odsłonie serii Wolfenstein – Youngblood. Graficzne nowinki związane są bezpośrednio z ostatnim pakietem poprawek dla sterownika GeForce Game Ready, a RTX w samej grze wykorzystano przede wszystkim do symulacji odbić światła na gładkich powierzchniach. Jednocześnie producent kart grafiki opublikował w sieci zwiastun z prezentacją RTX w Wolfenstein: Youngblood, który znajdziecie poniżej, a wszystkie szczegóły wsparcia i instrukcja korzystania z efektów dostępna jest pod tym adresem.



Wolfenstein: Youngblood to poboczna, dedykowana zabawie w kooperacji odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanin. Podczas zabawy wcielamy się w córki B. J. Blazkowicza, które udają się do Paryża w poszukiwaniu zaginionego ojca i przy okazji odstrzelają lokalnych nazistów. Tytuł ukazał się w lipcu 2019 roku na PC oraz konsolach i chociaż zdaniem recenzentów daleko mu do głównej serii, to stanowi ciekawą alternatywę dla fanów zabawy w kooperacji.

https://www.youtube.com/watch?v=kOEUkbibzWc

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.