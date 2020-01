Twórcy karcianki The Lord of the Rings: Adventure Card Game, Fantasy Flight Interactive, kończą działalność

News

LM ,

Okazuje się, że powołanemu do życia w 2017 roku studiu Fantasy Flight Interactive nie uda się zrealizować żadnego nowego projektu poza debiutanckim The Lord of the Rings: Adventure Card Game. Szef ekipy, Tim Gerritsen, poinformował za pośrednictwem serwisu LinkedIn o konieczności zamknięcia studia, a także wyraził nadzieje na szybkie ulokowanie siebie i członków swojej ekipy w innych zespołach deweloperskich.

Przyznał, że jest bardzo zadowolony z ostatnich lat swojej pracy i jej efektów, i chociaż nie wskazał bezpośrednich przyczyn stojących za przywołaną tu decyzją, to możemy przypuszczać, że duże znaczenie miało bardzo niewielkie zainteresowanie karcianką w uniwersum Władcy Pierścieni. Według danych zebranych ze Steam Charts gra początkowo sięgała kilkuset zalogowanych jednocześnie użytkowników, ale po upływie kilku miesięcy można było ich liczyć jedynie w dziesiątkach.



Przy okazji informacji nie wspomniano, jak los czeka wydaną na PC, PlayStation 4, Xboksie One i Nintendo Switch grę The Lord of the Rings: Adventure Card Game, ale raczej nie mamy co liczyć na sztuczne podtrzymywanie projektu przy życiu.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.