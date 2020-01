Sprzedaż Enter the Gungeon i zapowiedź premiery Exit the Gungeon na pecety oraz konsole

News

Maria Wawrzyniak ,

Dodge Roll Games rozpoczyna rok z informacją, że gra Enter the Gungeon znalazła już ponad trzy miliony nabywców, a spin-off Exit the Gungeon pojawi się na PC oraz konsolach.

Deweloperzy ze studia Dodge Roll Games pochwalili się w jednym ze swoich wpisów na Twitterze, że sprzedaż gry Enter the Gungeon osiągnęła wynik ponad 3 milionów egzemplarzy. Stało się to wprawdzie dopiero cztery lata po premierze, jednak musimy pamiętać, że mamy do czynienia z grą niezależną i przede wszystkim całkiem trudno, co często odstrasza wielu graczy. Tak czy siak, okazuje sie, że to nie jest jedyna dobra wiadomość, którą twórcy przygotowali na rozpoczęcie roku z przytupem – dowiedzieliśmy się, że spin-off produkcji o tytule Exit the Gungeon wydany 19 września ubiegłego roku wyłącznie na urządzenia z systemem iOS w ramach abonamentu Apple Arcade zadebiutuje również na komputerach osobistych oraz konsolach w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu tygodni, tym samym kończąc swoją czasową ekskluzywność dla urządzeń mobilnych.

https://twitter.com/DodgeRollGames/status/1214585594891952128?s=20

Oprócz tego mamy również House of the Gundead, czyli zapowiedziany na początek automat do gier, którego produkcją zajęła się zewnętrzna firma Griffin Aerotech. Maszyna będzie zawierać produkcję bazującą na oryginalne, dwa pistolety do kooperacji oraz 43-calowy monitor LCD. Poza tym, że sprzęt znajdzie cię w salonach gier, może również zawitać do prywatnych domów w cenie 4 999 dolarów, czyli około 19 000 złotych.

