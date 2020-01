News

Szwedzkie Early Morning Studio ogłosiło, że dostępne jak dotąd wyłącznie na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android RPG Vampire's Fall: Origins już niebawem zagości na komputerach osobistych za pośrednictwem platformy Steam. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców pecetowa wersja ukaże się dokładnie 31 stycznia, a poniżej możecie rzucić okiem na towarzyszący doniesieniom zwiastun.



Vampire's Fall: Origins to swoisty hołd twórców dla klasyków pokroju Diablo czy Baldur’s Gate. Podczas zabawy stajemy przed zadaniem obrony wioski wąpierzy przed zakusami tajemniczego Witchmastera. W tym celu powołujemy lokalną milicję i ruszamy do walki z głównym złym i armią jego popleczników. Całość już na pierwszy rzut oka przypomina tytuły przygotowane z myślą o urządzeniach przenośnych, ale twórcy zachęcają do sięgnięcia po pecetową wersję, obiecując usprawnioną oprawę audiowizualną; poprawioną równowagę rozgrywki; wsparcie dla peryferiów PC i ponad 100 godzin zabawy.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=uQ4oCV0mCek&feature=emb_title

