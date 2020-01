Prace nad Resident Evil 3 Remake powoli zbliżają się do końca

News

Maria Wawrzyniak ,

Według pierwotnych założeń zapowiedziany w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku remake Resident Evil 3 miał trafić na rynek 3 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie – twórcy ze studia Capcom poinformowali w wywiadzie udzielonym dziennikarzom japońskiego magazynu Famitsu (via PushSquare) o tym, że produkcja jest już gotowa w niemal 90 procentach. Prace dotarły do ostatniego etapie, który polega głównie na dopracowywaniu wszystkich elementów i usuwaniu pozostałych błędów. W wywiadzie pojawiła się również informacja dotycząca historii oraz rozgrywki – te przez znaczną większość czasu mają mocno trzymać się formuły pierwowzoru, aczkolwiek ich konstrukcja została nieco zmodyfikowana i tym samym wzbogacona o sporo nowinek, których ma być zdecydowanie więcej, niż w przypadku Resident Evil 2.

Znalazła się również wzmianka o segmencie wieloosobowym w innym projekcie, czyli w grze Project Resistance, potwierdzając, że powstaje on zupełnie niezależnie od podstawowej wersji i nie jest w żaden sposób powiązany z nią pod względem fabularnym.

Przypomnijmy, że remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku 3 kwietnia przyszłego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

