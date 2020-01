Poznaliśmy listę gier nominowanych do IGF Awards

News

Maria Wawrzyniak ,

Festiwal Gier Niezależnych (The Independent Games Festival, w skrócie IGF) odbędzie się już 18 marca bieżącego roku. Z tej okazji wczoraj poznaliśmy pełną listę nominowanych gier we wszystkich kategoriach. Co ciekawe, szansę na najwięcej statuetek (a dokładnie aż cztery) ma przygodówka Mutazione, która zadebiutowała we wrześniu ubiegłego roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4 oraz urządzeniach mobilnych z systemem iOS. Po dwie nominacje otrzymało natomiast Untitled Goose Game czy Slay the Spire.

Nagroda główna imienia Seumasa McNally’ego

Eliza (Zachtronics)

A Short Hike (Adam Robinson-Yu)

Untitled Goose Game (House House)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Slay the Spire (Mega Crit Games)

Anodyne 2: Return to Dust (Sean Han Tani & Marina Kittaka)

Nagroda za najlepszą oprawę graficzną

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Knights and Bikes (Foam Sword)

Void Bastards (Blue Manchu)

Creature in the Well (Flight School Studio)

Eastward (Pixpil)

Stone Story RPG (Martian Rex / standardcombo)

Nagroda za najlepszą oprawę audio

Observation (No Code)

Vectronom (Ludopium)

Astrologaster (Nyamyam)

Knights and Bikes (Foam Sword)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Untitled Goose Game (House House)

Nagroda za najlepszy design

Katana ZERO (Askiisoft)

Lonely Mountains: Downhill (Megagon Industries)

Slay the Spire (Mega Crit Games)

A Short Hike (Adam Robinson-Yu)

Elsinore (Golden Glitch)

Patrick’s Parabox (Patrick Traynor)

Nagroda za najlepszą fabułę

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Heaven's Vault (inkle)

Elsinore (Golden Glitch)

Wide Ocean, Big Jacket (Turnfollow)

Eliza (Zachtronics)

LIONKILLER (Sisi Jiang)

Nagroda Nuovo dla najbardziej nietypowej produkcji

Tales From Off-Peak City Vol. 1 (Cosmo D)

Infini (Barnaque)

The Space Between (Christoph Frey)

Life Tastes Like Cardboard (Demensa)

Promesa (Julián Palacios)

Song of Bloom (Philipp Stollenmayer)

The Longing (Studio Seufz)

PAGAN: Autogeny (Oleander Garden)

Najlepsza gra studencka

Orbital Bullet (SmokeStab)

A Juggler's Tale (kaleidoscube)

Forgotten (Mutiny Games)

Neon Beats (OKYO Games)

BORE DOME (Goblin rage)

Nothing In Sight (Nothing In Sight Team)

