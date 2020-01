Kompaktowe wnętrza – kolejne DLC do The Sims 4 z datą premiery

News

Electronic Arts i studio Maxis ogłosiły kolejny pakiet dodatkowej zawartości do wydanego w 2014 roku symulatora życia – The Sims 4. Tiny Living, znane na polskim rynku jako Kompaktowe wnętrza to paczka akcesoriów, które pozwolą urządzić simy na bardzo małej przestrzeni. DLC zaoferuje nowy rozmiar parceli mieszkaniowej, niewielkie meble i oczywiście zestaw dodatkowych strojów dla członków rodziny. Zgodnie z zapowiedzią wydawcy pakiet ukaże się na komputerach osobistych z systemem Windows i Mac już 21 stycznia, a 4 lutego pojawi się także na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Rzućcie okiem na towarzyszący zapowiedzi zwiastun pakietu.



The Sims 4 to najnowsza odsłona bestsellerowej serii symulatorów życia rozwijanej przez firmę Maxis. Tytuł oryginalnie ukazał się wyłącznie na PC w 2014 roku, by w 2017 roku trafić na konsole ósmej generacji.

https://www.youtube.com/watch?v=LcB8QyWRk7g

