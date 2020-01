Inspirowana serią Final Fantasy gra akcji Lost Soul Aside trafi na PlayStation 4 jeszcze w tym roku

News

Jeśli śledzicie pojawiające się u nas wieści już od dłuższego czasu, to być może zapamiętaliście przywołany jeszcze w 2016 roku tytuł Lost Soul Aside. Będąca dziełem pojedynczego dewelopera ambitna gra akcji czerpie garściami z Final Fantasy i Ninja Gaiden, ale dorzuca też szereg oryginalnych pomysłów. Projekt wystarczająco obiecujący, by zostać włączony do programu PlayStation China Hero, powoli zmierza do rynkowej premiery, która powinna nastąpić jeszcze w tym roku – przekonuje pomysłodawca, Yang Bing.



Podczas specjalnej audycji z udziałem dewelopera dowiedzieliśmy się, że odpowiedzialna za projekt ekipa ze studia UltiZero Games obecnie dopieszcza wszystkie elementy gry z myślą zarówno o graczach, jak i inwestorach. Twórcy wydają się przy tym pewni swego, sugerując, że przygotowana przez nich marka mogłaby sprawdzić się także w grach reprezentujących inne gatunki. Zapewne studio ma już w głowie jakiś plan, ale na razie najważniejszym celem jest wypuszczenie gry na PlayStation 4 jeszcze w 2020 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=d_6biQLm9Jw

