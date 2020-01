W Call of Duty 2020 na pewno nie będzie jetpacków

News

Maria Wawrzyniak ,

Wiemy już, że firma Treyarch od przynajmniej kilkunastu miesięcy pracuje nad nową odsłoną serii Call of Duty. Według plotek ma to być podobny, jak w przypadku ostatniego Modern Warfare, pełen restart, tyle że Black Ops 5 lub Black Ops. Na oficjalną prezentację musimy zapewne jeszcze trochę poczekać, jednak teraz dowiedzieliśmy się o jednym ze szczegółów – w grze na pewno nie pojawią się jetpacki. Informacją podzielił się jeden z pracowników Treyarch, David Vahn Vonderhaar, który zażartował, że nadal ma zespół stresu pourazowe z powodu obecności plecaków odrzutowych w poprzednich dziełach jego zespołu. Na ten moment istnieją pewne spekulacje na temat akcji gry, która ma zostać umiejscowiona w czasach zimnej wojny. Twórcy mieli pracować nad wydarzeniami związanymi z Wietnamem, dlatego brak szczególnie rozwiniętych technologii byłby w tym przypadku jak najbardziej na miejscu.

https://twitter.com/DavidVonderhaar/status/1213828847453396992?s=20

Przypomnijmy, że ostatnia część z kultowej serii, czyli Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowała 25 października 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry oraz do recenzji.