Mafia 2 na graficznym dopingu, dzięki modyfikacji

Jeśli należycie do grona miłośników marki Mafia i w ostatnim czasie mieliście ochotę odświeżyć sobie tę leciwą już produkcję, to mamy coś, co Was zainteresuje. Modder znany jako Qtmodz podzielił się z użytkownikami sieci pakietem poprawek graficznych do rzeczonej produkcji. Mod Old Time Reality nie tylko poprawia masę oryginalnych tekstur, ale też wprowadza usprawniony system warunków atmosferycznych, ulepszone oświetlenie oraz drobne zmiany w samej rozgrywce. Przez to ostatnie rozumiemy możliwość przenoszenia większej ilości amunicji, bardziej losowe spotkania z funkcjonariuszami policji oraz nieco poszerzone FOV. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, a poniżej krótka prezentacja zabawy z modem, tak na zachętę.



Mafia 2 powoli dobija już do pierwszej dekady na rynku – wydana w 2010 roku na PC, PlayStation 3 i Xboksie 360 dla wielu jest ostatnią udaną odsłoną gangsterskiej serii.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=CGasQLs0N-s&feature=emb_title

