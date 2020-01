Metroidvania Dead Cells ukończona w niespełna 6,5 minuty. Zobacz nagranie

News

Serwis IGN postanowił nagłośnić niedawny wyczyn speedrunnera znanego jako Rockstomb. Ten wziął na warsztat wydaną w 2018 roku metroidvanię z elementami roguelite zatytułowaną Dead Cells i ku zdziwieniu fanów tytułu końcowe napisy obejrzał po ponad 6 minutach od rozpoczęcia zabawy. Wyczyn o tyle godny zapamiętania, iż produkcja dla każdej sesji na nowo generuje mapy każdego z przemierzanych obszarów. Bez zmian pozostają za to przejścia pomiędzy nimi, a w każdej kolejnej rundzie możemy korzystać też z odblokowanego wcześniej wyposażenia. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.



Tymczasem fanom speedrunningu przypominamy, że już jutro startuje kolejna edycja corocznego wydarzenia poświęconego przechodzeniu gier w rekordowym tempie — Awesome Games Done Quick. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, gdzie opublikowano szczegółowy harmonogram akcji i ogrywane tytuły.



Dead Cells zadebiutowało w 2018 roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. W 2019 roku gra trafiła na systemy iOS, a w tym roku ma ukazać się wydanie na urządzenia mobilne z Androidem.

https://www.youtube.com/watch?v=OGxkoiyZEiM

