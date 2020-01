News

Okazuje się, że nawet jeśli mające nadejść jeszcze w tym roku Bloodlines 2 jest silnie zakorzenione w fantastycznym uniwersum World of Darkness, to wykreowana przez twórców wizja Seattle ma więcej wspólnego z rzeczywistością, niż mogło się początkowo wydawać. W rozmowie z redakcją Fanbyte odpowiedzialny za narrację w grze Brian Mitsoda zdradził, że wizja świata w Bloodlines 2 została zainspirowana przez bezdomność, czyli plagę, która od jakiegoś czasu coraz silniej kreuje obraz współczesnego Seattle.



Nie dowiedzieliśmy się przy tym, jak twórcy zamierzają podejść do omawianego zagadnienia, ale z pewnością zauważymy, jak miasto zmienia się pod szyldem postępu technologicznego i idącego za tym zubożenia mieszkańców, które wypycha ich na ulice Seattle. Artystyczny zabieg, a może próba poruszenia istotnego dla lokalnej społeczności problemu? Tego dowiemy się, gdy Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 trafi wreszcie na rynek.



Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami wydawcy, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ukaże się jeszcze w tym roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Twórcy niedawno zakończyli fazę alfa projektu i teraz zamierzają wypełniać grę dedykowaną zawartością.

