Karty graficzne Nvidia Ampere mogą zapewnić nawet 50% więcej wydajności

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Taipei Times (via Tom’s Hardware), na horyzoncie pojawiło się sporo informacji dotyczących kolejnej generacji kart graficznych od firmy Nvidia, szerzej znanych pod swoją kodową nazwą Ampere. Przecieki donoszą, że układy zapewnią znacznie większą, niż pierwotnie zakładano, wydajność, której przyrost ma sięgnąć nawet 50%. To jednak nie wszystko – GPU mają bowiem równocześnie charakteryzować się dwukrotnie mniejszym zużyciem energii dzięki gruntownym zmianom w architekturze oraz zmianie procesu na litograficzny 7nm. Oryginalnym źródłem powyższych doniesień jest rzekomo notka od firmy analitycznej Yanta Securities Investment Consulting Co. Co więc oznaczałoby to wszystko w praktyce? Karta pobierałaby znacznie mniej prądu i zapewniała wydajność zbliżoną do GeForce RTX 2080 Ti, co – trzeba przyznać – jest dość imponującym osiągnięciem. Ponadto dziennikarze serwisu Wccftech spekulują, że tego typu usprawnienia umożliwiłyby granie w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę równocześnie z włączonym śledzeniem promieni.

Przypomnijmy, że karty Nvidia Ampere mają trafić na rynek w drugiej połowie bieżącego roku. Najprawdopodobniej możemy się spodziewać prezentacji podczas sierpniowej konferencji SIGGRAPH, ponieważ na jednej z poprzednich edycji firma zdecydowała się zaprezentować GeForce RTX. Zaznaczamy jednak, że wszystkie powyższe informacje są oczywiście nieoficjalnymi plotkami, które nigdzie nie zostały potwierdzone. Zresztą, z pełnoprawną oceną wydajności kart będziemy musieli poczekać do premiery.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis