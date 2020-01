News

Polski oddział popularnej platformy streamingowej Netflix podsumował miniony rok publikacją list z najpopularniejszymi filmami, serialami, dokumentami oraz innymi produkcjami, które cieszyły się największym zainteresowaniem w naszym kraju. O ile pełną listę seriali mogliście już zobaczyć w innej wiadomości na naszej stronie, o tyle dzisiejszym zaskoczeniem może być dla Was przede wszystkim zestawienie z najlepszymi filmami. Tak czy inaczej, przejdźmy do rzeczy. Wszyscy prawdopodobnie wiemy już, że największym hitem tego roku (pomimo premiery dopiero w grudniu) okazał się serial Wiedźmin, który zajął pierwsze miejsce zarówno w zestawieniu najlepszych produkcji ogółem, jak i najlepszych seriali. Co ciekawe jednak, w przypadku filmów większość stawiała na Irlandczyka, zaś ostatecznie okazało się, że film Martina Scorsese wyprzedziło dzieło Fernando Meirellesa, czyli Dwóch papieży. Jeśli chodzi o dokumenty, Polacy najchętniej oglądali Naszą planetę z narracją Krystyny Czubówny.

W drugiej części tej wiadomości chcielibyśmy jedynie przypomnieć, że Netflix udostępnił również film zwiastujący wszystkie nowe produkcje, które pojawią się w tym miesiącu na platformie. Z najważniejszych: 1 stycznia będziemy mogli obejrzeć serial Mesjasz, 17 stycznia pojawi się drugi sezon Sex Education, 24 stycznia zadebiutuje trzecia część Chilling Adventures of Sabrina, a z kolei 31 stycznia dostaniemy serial Ragnarok. Z filmów pojawi się między innymi Lucy czy Park Jurajski.

