Epic Games Store rozpoczyna rok z trzema nowymi grami za darmo dla graczy

News

Maria Wawrzyniak ,

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, według których dziś miało odbyć się oficjalne zakończenie świątecznej wyprzedaży oraz rozdawnictwa darmowych gier na platformie Epic Games Store, cała akcja została przedłużona o tydzień, zaś sklep postanowił rozdać jeszcze aż trzy tytuły, które są dostępne od dzisiaj do 9 stycznia do godziny 17:00 polskiego czasu. Wówczas zakończy się wyprzedaż. Wspomnianymi trzema produkcjami są kolejno Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition oraz Steep. Aby przypisać je bez żadnych opłat do swojego konta, wystarczy odwiedzić stronę główną sklepu Epic Games i odszukać sekcję z tytułami.

Darksiders: Warmastered Edition to odświeżona wersja przygodowej gry akcji Darksiders z 2010 roku. Produkcja zadebiutowała 22 listopada 2016 roku na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One, kilka dni później pojawiając się również na komputerach osobistych. W kolejnych latach wyszła wersja na WiiU oraz Nintendo Switch. Pierwowzór został opracowany przez nieistniejące już studio Vigil Games, zaś za powstanie odświeżonej wersji odpowiada firma Nordic Games. Wcielamy się tutaj w Wojnę, czyli jednego z czterech Jeźdźców Apokalipsy, który staje się ofiarą pewnego spisku, co ostatecznie doprowadza bohatera do zainicjowania końca świata i wywołania wojny pomiędzy piekłem a niebem. Za swoje czyny zostaje skazany na utratę większości swoich mocy, jednak otrzymuje równocześnie okazję do odpokutowania, udania się na Ziemię w celu odszukania winnych i wymierzenia im ostatecznej kary – po drodze jednak napotka wiele przeciwników.

Darksiders II: Deathinitive Edition to również odświeżona wersja, tyle że tym razem oczywiście gry Darksiders II. Produkcja zadebiutowała 27 października 2015 roku na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One, miesiąc później pojawiając się również na komputerach osobistych. We wrześniu ubiegłego roku wyszła na Nintendo Switch. Tym razem wcielamy się w innego Jeźdźca – Śmierć. Ten stara się pomóc Wojnie, próbując rozwikłać wspomnianą w pierwszej części intrygę. Po drodze jednak musi zmierzyć się nie tylko z przeciwnikami, ale również własnymi słabościami.

Steep to z kolei zupełnie inna parafia – tym razem mamy bowiem do czynienia z symulatorem ekstremalnych sportów zimowych. Produkcja zadebiutowała 2 grudnia 2016 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Twórcy – w tym przypadku firma Ubisoft – oddają nam do dyspozycji rozległy rejon Alp, gdzie możemy jeździć na nartach, snowboardzie, czy latać z użyciem paralotni oraz wingsuita. Dla każdej dyscypliny przygotowano indywidualne wyzwania. Możemy również zagrać z innymi, łącząc się w grupy i wspólnie rywalizować.