Twórcy Iron Harvest podsumowują 2019 rok – zobacz nowy gameplay z RTS-a

Studio KING Art Games postanowiło opublikować najnowszy materiał wideo poświęcony swojej nadchodzącej strategii czasu rzeczywistego zatytułowanej Iron Harvest. Okazuje się, twórcy zdecydowali się podsumować intensywny 2019 roku i jednocześnie pochwalić się tym, co udało im się podczas niego osiągnąć. Poszczególne nowinki możecie zobaczyć na załączonym do wiadomości materiale wideo, który – szczerze mówiąc – wciąż nie zachwyca jeszcze jakością oprawy wizualnej, ale warto pamiętać, że na jej dopracowanie ekipa ma jeszcze sporo czasu – wedle ostatnich zapowiedzi Iron Harvest ukaże się 1 września 2020 roku na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.



Iron Harvest to osadzona w alternatywnej rzeczywistości strategia czasu rzeczywistego, która powstaje w uniwersum wykreowanym przez polskiego grafika Jakuba Różalskiego. Na gruncie mechaniki całość mocno nawiązuje do opracowanej przez studio Relic strategii Warhammer 40,000: Dawn of War II. Całość zaoferuje zarówno kampanie dla pojedynczego gracza, jak i możliwość zabawy z innymi graczami w ramach sieciowej rywalizacji. Tytuł ukaże się na rynku we współpracy z firmą Koch Media.

https://www.youtube.com/watch?v=KRkrF4TUHmQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Ixu0llmW37l7Ztyj1fcUntrukJCucsL-CrlIhQ6Yie2OPUwadpbKGLDI

