Twórca Escape from Tarkov podczas streamu wycelował do siebie z pistoletu i pociągnął za spust

Podczas niedawnego streamu na oficjalnym kanale twórców gry Escape from Tarkov, Battlestate Games, na platformie Twitch doszło do prawdziwie kuriozalnej sytuacji. Jeśli wierzyć użytkownikom forum reddit, to jeden z twórców gry podczas transmisji zaprezentował widzom prawdziwą broń, by następnie przyłożyć ją sobie do głowy i pociągnąć za spust. Pistolet nie był na szczęście naładowany, więc nikomu nic stać się nie mogło, ale całe zajście było wystarczająco sprzeczne z regulaminem Twitcha, iż poskutkowało zablokowaniem kanału studia. Ostatecznie trudno nam znaleźć warunki, w których przywołana tu sytuacja miałaby jakieś racjonalne podstawy, ale mówi się, że blokada kanału ekipy jest jedynie tymczasowa.



Co ciekawe, w tym samym czasie swoją popularnością na Twitch.tv zaskakuje samo Escape from Tarkov. Częściowo jest to na pewno zasługa specjalnej oferty dla fanów tytułu, o której możecie dowiedzieć się więcej pod tym adresem, ale z pewnością także kontrowersyjne zachowanie dewelopera przyciągnęło na platformę streamingową dodatkowych ciekawskich. Samo Escape from Tarkov wciąż dostępne jest w ramach wersji beta na PC.



Jaka była najdziwniejsza akcja, jaką widzieliście podczas streamu?

