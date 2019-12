Tam i z powrotem w Skyrimie – modyfikacja Middle Earth Path of the Hobbit dostępna w najnowszej wersji

News

LM ,

Dobra wiadomość dla fanów gry Skyrim i twórczości J.R.R. Tolkiena – modder znany jako Junk uraczył nas aktualizacją swojej rozbudowanej aktualizacji do gry Bethesdy – Middle Earth Path of the Hobbit. Ta, jak wskazuje sama nazwa, pozwala nam na własną rękę przeżyć szereg przygód, które towarzyszyły Bilbo Bagginsowi i drużynie krasnoludów podczas wyprawy na Samotną Górę w powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem. Pełna konwersja oryginalnego Skyrima oferuje dziesiątki godzin zabawy, podczas których odwiedzimy Rivendell, staniemy do walki z królem goblinów, wymkniemy się jaskiniowym trollom oraz znajdziemy Pierścień Władzy w jaskini Golluma. Całość możemy rozegrać zarówno jako hobbit, jak i jeden z krasnoludów z książkowej wyprawy.



Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, gdzie znajdą jeszcze obszerniejszą listę atrakcji czekających na nich w Middle Earth Path of the Hobbit, a także wszystko, co niezbędne do instalacji moda.

Warto zaznaczyć, że ten dostępny jest wyłącznie dla oryginalnego wydania The Elder Scrolls V: Skyrim z 2011 roku.

