Już niedługo Microsoft oficjalnie zakończy wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Stało się – a raczej dopiero stanie – to, czego i tak wszyscy się spodziewaliśmy. 14 stycznia 2020 roku firma Microsoft oficjalnie zakończy wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7. Oprogramowanie przestanie otrzymywać poprawki dotyczące bezpieczeństwa, co oznacza, że korzystający z systemu użytkownicy będą musieli liczyć się ze znacznie większą podatnością na ataki hakerów. Tym samym firma zaleca przeniesienie się na nowszy system. Zwłaszcza, że nadal jest dostępna możliwość darmowego zaktualizowania systemu Windows 7 do wersji 10, która pojawiła się już w lipcu 2015 roku. Oferta miała wprawdzie wygasnąć po roku, jednak w praktyce narzędzie o nazwie Media Creation Tool potrzebne do zmiany funkcjonuje do dziś, dzięki czemu posiadając wersję Windowsa 7 (oczywiście legalną), możecie bez żadnego problemu przesiąść się na dziesiątkę. Narzędzie możecie znaleźć pod tym adresem.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis