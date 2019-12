Gdzie jest Bayonetta 3? Na dobrej drodze do premiery – przekonuje Hideki Kamiya

News

LM ,

Jeśli zastanawiacie się, co dzieje się z zapowiedzianą jeszcze w 2017 roku grą Bayonetta 3, to nie jesteście jedyni. Od czasu pierwszych prezentacji podczas The Game Awards odpowiedzialne za nią firmy – Nintendo i PlatinumGames – nie uraczyły nas niemal żadnymi konkretami związanymi z tytułem, nie wspominając już o materiałach z rozgrywki. Czas leci, a na Twitterze piętrzy się stos pytań związanych z losem projektu, na które jeden z producentów gry, Hideki Kamiya, postanowił lakonicznie odpowiedzieć. W najnowszym wpisie na profilu społecznościowym ponownie zapewnił, że prace nad grą idą świetnie, ale nie wskazał tu choćby przybliżonej daty premiery. Nie pojawiły się także zapewnienia związane z rychłą prezentacją tytułu, więc pozostaje jedynie trzymać kciuki.



Bayonetta 3 zmierza wyłącznie na najnowszą konsolę firmy Nintendo – Switch. Dla jeszcze większego zaakcentowania obecności marki na hybrydowych konsolach, w minionych latach firma z Kioto wydała na Nintendo Switch także dwie wcześniejsze odsłony cyklu.

https://www.youtube.com/watch?v=Ti-i40Ez6KY&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.