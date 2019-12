Zostań gwiazdą branży hotelarskiej – zapowiedziano Hotel Renovator

News

Jeśli kiedykolwiek marzyliście o prowadzeniu własnego hotelu, to wygląda na to, że najnowszy symulator od wrocławskiego studia The Dust zamierza Wam to umożliwić. W sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź gry Hotel Renovator, w której, jak łatwo się domyślić, musimy rozkręcić od zera własny biznes w branży hotelarskiej.

Podczas zabawy przejmiemy nieco zaniedbaną placówkę, którą musimy wyremontować i urządzić po swojemu, a następnie otworzyć dla pierwszych gości. Wraz z dodatkowymi źródłami zarobku możemy stopniowo wyposażać hotel w coraz lepsze atrakcje, które nie tylko pozwolą nam zarabiać więcej na gościach, ale też zagwarantują nam wyższe oceny w ich późniejszych recenzjach.



Hotel Renovator zmierza na komputery osobiste za pośrednictwem platformy Steam, a według zamieszczonej na niej informacji, premiera gry powinna nastąpić już niebawem.

https://www.youtube.com/watch?v=jDZJVVJ4PMw

