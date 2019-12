Zgarnij darmowe Shadow Tactics: Blades of the Shogun na PC w Epic Games Store

News

LM ,

Już po godzinie 17-nastej, co oznacza, że na miłośników pecetowego grania w sklepie Epic Games Store czeka kolejna darmowa gra. Tym razem coś, co z pewnością Was zainteresuje – wydana w grudniu 2016 roku strategia od Mimimi Games zatytułowana Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Po darmową kopię musicie zgłosić się do sklepu Epic – w chwili pisania wiadomości strona gry nie działała, ale na odebranie darmowego egzemplarza macie czas do jutra, do 17:00.



Oczywiście jutro o podobnej porze możecie wyczekiwać doniesień o kolejnej bezpłatnej grze na PC. Co to będzie? Przekonamy się za niespełna 24 godziny.

