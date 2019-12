Jak Gothic Remake mógłby wyglądać z efektami RTX? Zobacz sam

News

Nie da się ukryć, że wieści o planach firmy THQ Nordic związanych z przygotowaniem nowej wersji oryginalnej odsłony serii Gothic spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem rodzimych graczy, a nierzadko także z ich entuzjazmem. Ostatecznie nie ma się co oszukiwać – opublikowany przez wydawcę prototyp gry jest daleki od doskonałości, ale już na pierwszy rzut oka pokazuje, że nowa wersja zamierza na stałe odrzucić ograniczenia wcześniejszego silnika graficznego.

Nowy Gothic, jeśli powstanie, to zapewne na Unreal Engine 4, który natywnie wspiera technologię śledzenia promieni RTX. Na potrzeby eksperymentalnego buildu nie pokuszono się o pokaz możliwego wyglądu gry ze wsparciem dla RTX, ale z pomocą przychodzą tu użytkownicy serwisu YouTube i dostępna wciąż we wczesnej wersji nakładka Reshade Ray Tracing.



Cóż, poprawki w oświetleniu działają zdecydowanie na korzyść oprawy wizualnej Gothic Remake, ale jednocześnie mocno obciążają i tak niezbyt dobrze zoptymalizowany build. Jednak jednakowo Gothic Remake, jak i samo RTX wciąż dalekie są od swojego ostatecznego kształtu. Tym samym, nawet jeśli większość z Was wciąż wyłącza wszystkie efekty RTX w grach dla jeszcze większej wydajności, to warto pamiętać, że jeśli odnowiony Gothic powstanie, to także dla konsol nowej generacji, a te mają obsługiwać technikę śledzenia promieni.



Pozostaje pytanie, czy w pełnym graficznych fajerwerków Gothicu pozostanie jeszcze cokolwiek z dawnego klimatu produkcji? A gdyby tak klasyczny Piranhowy Gothic otrzymał wsparcie dla RTX niczym Quake II?

