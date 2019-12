Twórcy moda Skyblivion ze świątecznym prezentem dla fanów Skyrima

News

Święta już za nami, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by wciąż załapać się na kilka niespodziewanych prezentów. Jeden z nich przygotowali dla fanów Skyrima modderzy zaangażowani w projekt Skyblivion – ekipa zdecydowała się udostępnić graczom jeden z pancerzy w formie samodzielnej modyfikacji do najnowszej odsłony cyklu The Elder Scrolls. Tym samym po zainstalowaniu moda możecie przyodziać Dovahkiina w Cyrodiilic Steel Armor, który pojawi się oczywiście także w finalnej wersji moda Skyblivion. Zbroję możecie zobaczyć na załączonym do wiadomości materiale, a następnie odnaleźć przy jednej z miejskim bram.

Co ważne, omawiany tu prezent modderzy określili jako Content Drop #1, więc niewykluczone, że w najbliższej przyszłości zdecydują się podzielić z nami czymś więcej i w ten sposób umilić nam czas oczekiwania na grywalną wersję moda Skyblivion. Jest to o tyle istotne, iż na premierę grywalnej wersji Obliviona na silniku Skyrima zapewne przyjdzie nam jeszcze długo czekać.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=RIIMRH9iVto

