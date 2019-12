Star Wars: Empire at War – fanowski remake strategii dostępny w najnowszej wersji

News

LM ,

Ekipa odpowiedzialna za przygotowanie odnowionej wersji klasycznej strategii w uniwersum Gwiezdnych Wojen – Star Wars: Empire at War – opublikowała w sieci najnowszy, opatrzony numerem 3.0 build moda. Tym samym Empire At War Remake: Galactic Civil War otrzymało szereg pomniejszych usprawnień, które z pewnością docenią fani tytułu, aczkolwiek twórcy przyznają, że wciąż daleko im jeszcze do wprowadzenia do gry wszystkich zaplanowanych nowinek. Całość koncentruje się na znacznej poprawie wrażeń z zabawy, przede wszystkim dzięki odświeżeniu oprawy wizualnej, ale projekt realizowany jest z dużym poszanowaniem dla oryginalnej wizji twórców.

Co najważniejsze, fanowski remake Empire at War jest kompatybilny zarówno z cyfrowym wydaniem tytułu na platformie Steam, jak i z fizycznymi kopiami strategii. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, gdzie znajdą wszystkie niezbędne pliki moda, wraz z instrukcją instalacji dla poszczególnych wersji.



Modyfikację Empire At War Remake: Galactic Civil War opracowano z myślą o grze Star Wars: Empire at War z dodatkiem Forces of Corruption od studia Petrogpyph.

https://www.youtube.com/watch?v=vkToCfuOGFU&feature=emb_title

