Ryan Reynolds potwierdza - Deadpool 3 powstaje!

Maria Wawrzyniak ,

Aktor podzielił się tą wiadomością podczas świątecznego programu talk-show Live With Kelly and Ryan.

Po wykupieniu przez Disneya studia 20th Century Fox na horyzoncie pojawiło się sporo wątpliwości co do trzeciej części filmowego Deadpoola, jednak okazuje się, że ta jest już nawet w produkcji! Wiadomość została przekazana przez aktora Ryana Reynoldsa, który wciela się w tytułowego bohatera, podczas jednego ze świątecznych odcinków Live With Kelly and Ryan, czyli amerykańskiego programu talk-show. Aktor potwierdził, że prace nad Deadpool 3 trwają:

Tak! Pracujemy nad tym wraz z całym zespołem. Jesteśmy teraz w Marvel [Studios], więc nagle stało się to ligą zawodowców. To trochę szalone, więc owszem, pracujemy nad tym.

Nie wiemy wprawdzie, jak będzie wyglądać nowy Deadpool będący oficjalnie częścią Marvel Cinematic Universe, czy będzie to film dla dorosłych… Co sądzicie?

