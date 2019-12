Dead Cells – Legacy Update umożliwia dostęp do starszych wersji tytułu

News

Nie ulega wątpliwości, że nawet jeśli deweloperzy ze studia Motion Twin włożyli mnóstwo pracy w wyprodukowanie i rozwój gry Dead Cells, to nie zawsze wszystkie nowinki przypadały graczom do gustu. Stosunkowo młoda produkcja przeszła długą drogę od Wczesnego Dostępu, aż do najnowszej z popremierowych aktualizacji, a dzięki Legacy Update zainteresowani będą mogli sięgnąć po dowolny jej build.



Twórcy zdecydowali się podpiąć na Steam każde większe wydanie tytułu od wersji 0.1 aż do aktualnej, by gracze mogli bawić się ze swoją ulubioną wersją, a deweloperzy mogli łatwo prześledzić kolejne etapy rozwoju projektu. Tym samym, jeśli wprowadzone w jakimś punkcie rozwoju Dead Cells rozwiązania nie przypadły Wam do gustu, to po najnowszej łatce możecie wrócić do dowolnej wcześniejszej wersji i dalej czerpać radość z grania. Oczywiście wraz z Legacy Update pojawiły się kolejne nowinki do najnowszej wersji Dead Cells, a wszystkie szczegóły łatki znajdziecie pod tym adresem.



Dead Cells dostępne jest na PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i iOS.

