Prowincja Morrowind na najnowszym zwiastunie rozbudowanej modyfikacji Beyond Skyrim

Koniec bieżącego, 2019 roku zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że czas na szereg podsumowań. Te nie ominęły także twórców rozbudowanej modyfikacji do gry Betehsdy – Beyond Skyrim – a odpowiedzialna za nią ekipa uraczyła nas krótką prezentacją przygotowanych na jej potrzeby zakątków prowincji Morrowind. Na załączonym do wiadomości materiale możecie zobaczyć poszczególne miejscówki, ale warto tu podkreślić, że te powstawały niejako na uboczu, podczas gdy główny trzon ekipy prowadził wytężone prace nad wczesną wersją moda zatytułowaną The New North.



Oczywiście wciąż brakuje tu najważniejszej informacji, jaką jest data premiery grywalnej wersji moda osadzonego w prowincji Morrowind. Tę zapewne poznamy już w 2020 roku i pozostaje mieć nadzieję, że modderzy nie każą nam długo czekać. Przypomnijmy, że celem twórców jest dołączenie do prowincji Skyrim jak największego obszaru kontynentu Tamriel, a następnie wypełnienie go treścią i ciekawymi aktywnościami. Zadanie ambitne, karkołomne wręcz i z pewnością wymagające sporych nakładów pracy. Jeśli chcielibyście wesprzeć prace ekipy swoimi umiejętnościami, to oferty kooperacji znajdziecie w opisie załączonego poniżej materiału.

https://www.youtube.com/watch?v=R6ydvJIYo6I

