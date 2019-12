Zgarnij darmowe Ape Out na PC w Epic Games Store

News

Nawet jeśli nie udało Wam się załapać na udostępnione wczoraj bezpłatnie przez Epic Games Store Little Inferno, to wciąż mamy dla Was dobrą wiadomość – na platformie twórców Unreal czeka na Was już kolejna gra. Dzisiaj do cyfrowej biblioteki możecie dodać wydaną oryginalnie w lutym grę akcji zatytułowaną Ape Out. Tytuł jest ujętym z perspektywy top-down reprezentantem gatunku beat’em up, w którym wcielimy się w niszczącego wszystkich na swojej drodze goryla.



Podobnie jak poprzednio, na odebranie darmowego egzemplarza gry macie czas wyłącznie do jutra do godziny 17:00 czasu polskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=dH6hCAK24Ok

