Twórcy gry Ori and the Blind Forest tworzą nową grę z gatunku RPG

News

Maria Wawrzyniak ,

Na portalu Gamasutra pojawiło się ogłoszenie o pracę, w którym dowiadujemy się, że firma Moon Studios, czyli twórcy platformówki Ori and the Blind Forrest (oraz kontynuacji Ori and the Will of the Wisps, która wyjdzie w przyszłym roku w marcu) pracuje nad zupełnie nowym tytułem. Ten ma należeć do gatunku RPG akcji, aczkolwiek deweloperzy zamierzają go zrewolucjonizować. Co ciekawe, poszukiwani są pracownicy na całym świecie, ponieważ deweloperzy pracują zdalnie, więc nie jest wymagana przeprowadzka do Austrii, gdzie znajduje się siedziba Moon Studios. Na ten moment nie znamy niestety żadnych innych konkretów na temat gry twórców Ori. Jeżeli jednak chcielibyście spróbować swoich sił w gamedevie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby rzeczywiście to zrobić i się zgłosić!

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis