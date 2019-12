Ogromny sukces nowego Call of Duty. Będzie remake Dino Crisis? - GramTV News

News

gram.pl ,

https://www.youtube.com/watch?v=SPhHgy35iUY&feature=youtu.be

Czas na nowy odcinek GramTV News, z którego dowiecie się przede wszystkim, że Call of Duty: Modern Warfare wygenerowało aż ponad miliard dolarów przychodu. Wspominamy również o nowym gameplayu z ciekawie zapowiadającej się strategii Endzone: A World Apart oraz zarejestrowaniu nowych znaków towarowych przez firmę Capcom, które planuje wskrzesić marki Dino Crisis i Darkstalkers. To oczywiście nie wszystko – zapraszamy do oglądania.

Jeśli nie chcecie przegapić nowych odcinków GramTV News koniecznie za subskrybujcie nasz kanał na YouTube i kliknijcie w dzwoneczek. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie również o zostawieniu łapki w górę po obejrzeniu naszych materiałów!