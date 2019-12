Nowa wersja modyfikacji do The Elder Scrolls III: Morrowind wprowadza region Aanthirin oraz kilkadziesiąt nowych zadań

News

Maria Wawrzyniak ,

Tamriel Rebuilt to fanowska modyfikacja, której głównym celem jest wprowadzenie do gry The Elder Scrolls III: Morrowind terenów, które pierwotnie miały się w niej znaleźć, jednakże ograniczenia zarówno czasowe, jak i budżetowe uniemożliwiły twórcom dopieszczenie swojego dzieła na tyle, aby rzeczywiście obejmowało ono całą tytułową krainę. Twórcy modyfikacji opublikowali właśnie jej nową wersję, która wprowadza region Aanthirin. Lokacja znajduje się na południe od Vvardenfell i znajdziemy tam kilka nowych miast oraz wiosek wybudowanych nad rozległą rzeką. To jednak nie wszystko – przygotowano również ponad 60 nowych zadań pobocznych oraz jeden rozbudowany wątek. Modyfikację Tamriel Rebuilt w wersji 19.12 możecie pobrać z oficjalnej strony.

Przypomnijmy, że The Elder Scrolls III: Morrowind to trzecia część kultowego cyklu gier RPG akcji, który został zapoczątkowany jeszcze w 1994 roku przez Bethesdę. Produkcja zadebiutowała 1 maja 2002 roku na komputerach osobistych, a miesiąc później pojawiła się również na konsoli Xbox.

