American Truck Simulator - zapowiedziano DLC Idaho

News

LM ,

Szykuje się wyprawa do zachodniego stanu, słynącego z górzystych krajobrazów i rozległych terenów chronionej przyrody. Pakiet ukaże się w 2020 roku.

Dobra wiadomość dla fanów wydanego w 2016 roku symulatora kierowcy amerykańskich ciężarówek od studia SCS Software. Odpowiedzialna za wyprodukowanie i rozwój gry ekipa ogłosiła kolejny, szósty już pakiet dodatkowej zawartości do American Truck Simulator zatytułowany Idaho. Ten, podobnie jak poprzednie DLC, omawiany tu pakiet rozbuduje grę o kolejne obszary do eksploracji, a te oczywiście związane będą ze stanem Idaho. Zainteresowani pakietem powinni przygotować się na wyprawę do stanu słynącego z górzystych krajobrazów i rozległych terenów rekreacyjnych i zarezerwowanych dla dzikiej przyrody. Przy okazji zapowiedzi nie poznaliśmy konkretnej daty premiery, ale ta z pewnością odbędzie się już w 2020 roku.

American Truck Simulator zadebiutowało w lutym 2016 roku wyłącznie na PC. Od rynkowego debiutu gra otrzymała już pięć pakietów DLC z kolejnymi stanami USA – Arizona, New Mexico, Washington, Oregon oraz Utah.

Kup American Truck Simulator wraz z DLC w sklepie Sferis.pl.