Zgarnij darmowe SUPERHOT na PC w Epic Games Store

Akcja trwa do jutra do godziny 17:00.

Epic Games rozpoczęło kolejny dzień odliczania do nadejścia nowego roku na swojej platformie. Wraz z nim na fanów pecetowego grania czeka kolejna darmowa gra – tym razem jest to innowacyjna strzelanka łódzkiego studia zatytułowana SUPERHOT. Podobnie jak w przypadku wcześniej rozdawanych gier, czas na dodanie jej do biblioteki upłynie jutro o godzinie 17:00. Możecie zrobić to pod tym adresem.



SUPERHOT zadebiutowało w 2013 roku, by w 2016 roku ukazać się na PC, Xboksie One, a następnie również na PlayStation 4 i Nintendo Switch.

https://www.youtube.com/watch?v=vrS86l_CtAY

